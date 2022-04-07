Rusya: "Mikolayiv, Zaporijya, Harkov ve Chuhuiv’de 4 yakıt üssü vuruldu"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Mikolayiv, Zaporijya, Harkov ve Chuhuiv’de 4 adet yakıt üssü imha edildi" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik son faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Sözcü Konaşenkov, "Saldırıya devam eden Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri, Sladkoe yerleşim yerini milliyetçilerden tamamen temizledi. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın askeri altyapısına yönelik saldırılara devam etti. Gece boyunca yüksek hassasiyetli hava ve deniz tabanlı füzeler, Mikolayiv, Zaporijya, Harkov ve Chuhuiv’de Ukrayna askeri birliklerine akaryakıt sağlayan 4 yakıt üssünü imha etti" dedi.

"Ukrayna’nın 29 tesisi imha edildi"

Bu gece Ukrayna ordusuna ait 29 askeri tesisin imha edildiğini belirten Konaşenkov, "Rus Havacılık Kuvvetleri’nin operasyonel taktik havacılığı, Ukrayna’nın 29 askeri tesisini vurdu. Bunlar arasında 2 komuta noktası, Kurakhovo bölgesinde hedefleri aydınlatmak ve S-300 uçaksavar füze sistemini yönlendirmek için 1 radar, 7 topçu bataryası, 1 roket, topçu silahları ve mühimmat deposu ile 10 mevzi yer aldı. Rus hava savunma sistemleri, Novoselovka Vtoraya, Chervonaya, Novogradovka, Ilovaisk ve Khartsizsk yerleşim bölgelerinde 5 insansız hava aracını düşürdü. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 125 uçak, 93 helikopter, 413 insansız hava aracı, 227 uçaksavar füze sistemi, bin 987 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 218 çoklu roketatar, 866 sahra top ve havan topu , ayrıca bin 894 adet özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.