banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Sigara 30 lirayı aşacak!
Sigara 30 lirayı aşacak!
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması mı geliyor?
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması mı geliyor?
FED faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi!
FED faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi!
Rusya, Avrupa Konseyi’nde çıkarıldı
Rusya, Avrupa Konseyi’nde çıkarıldı

Rusya, Mariupol’de sığınak olarak kullanılan tiyatroyu vurdu

Ukrayna’nın Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan Drama Tiyatrosu Rus ordusu tarafından vuruldu. Tiyatro binasında binden fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Asayiş 16.03.2022, 22:30
Rusya, Mariupol’de sığınak olarak kullanılan tiyatroyu vurdu

Ukrayna’nın Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan Drama Tiyatrosu Rus ordusu tarafından vuruldu. Tiyatro binasında binden fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılar 21’inci gününde devam ederken, Ukrayna’nın Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan tiyatro binası Rus ordusu tarafından vuruldu. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki en büyük sığınak olarak bilinen Drama Tiyatrosu’nun Rusya bombardımanın hedefi olduğu ifade edilerek, bu yapılanların hiç bir zaman affedilmeyeceği vurgulandı.

“Ölü ve yaralı sayısına ilişkin araştırma devam ediyor”

Tiyatro binasında yüzlerce kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, “Rus işgalciler Mariupol’ün merkezindeki en büyük tiyatroyu hedef aldı. Sığınak olarak kullanılan ve yüzlerce insanın sığındığı Drama Tiyatro binasını Rus uçakları bombaladı. Bu korkunç ve insani olmayan hareketin sonuçlarını tespit edebilmek imkansız, çünkü halen çatışmalar sürüyor. Bildiğimiz tek şey bombardımandan sonra tiyatronun merkezinin yıkıldığı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin araştırma devam ediyor. Deniz kenarındaki bir şehirde Rus işgalcilerin sebep olduğu yıkımı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Düşman, yaşlıları, kadınları ve çocukları hedef alıyor. Bunlar tamamen silahsız savunmasız sivil insanlar. Rus işgalcilerin tek hedefi Ukrayna halkına karşı soykırım yapmak. Ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir ölen vatandaşı, hiçbir akan kanı unutmayacağız. Biz hiçbir zaman affetmeyeceğiz ve unutmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

"Binden fazla kişi saklanıyordu"

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriushchenko, tiyatronun sayı ve büyüklük bakımından şehir merkezindeki en büyük sığınak olduğunu ifade ederek, "Ön verilere göre, burada binden fazla kişi saklanıyordu. Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor” dedi.

Andriushchenko ayrıca, kentin sürekli bombalanması nedeniyle enkazı kaldırmak için bölgeye gidilmesinin zor olduğunu açıkladı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19