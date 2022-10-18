Rusya, Kiev’de enerji tesisini vurdu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko, Rusya’nın başkent Kiev’de bulunan bir enerji tesisini vurduğu açıkladı.

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko tarafından yapılan açıklamada, enerji tesisine yönelik 3 hava saldırısının meydana geldiği belirtildi. Görgü tanıkları, çok sayıda patlamanın yaşandığı bölgede dumanların gökyüzünü kapladığını söyledi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko da saldırılarda kritik altyapının hedef alındığını ve acil durum ekiplerinin olay yerinde bulunduğu bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi

Rusya dün başkent Kiev’deki Shevchenkivskyi bölgesine kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlemiş ve bir binada ağır hasar oluşmuştu. Ukrayna Devlet Acil Servisi’nden yapılan açıklamada, saldırıda 4 kişinin öldüğü, 19 kişinin enkazdan kurtarıldığı ve 3 kişinin de hastanedeki tedavisinin sürdüğü ifade edilmişti.