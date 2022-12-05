Rusya: “Kiev rejimi, Rus uzun menzilli uçaklarını etkisiz hale getirmek amacıyla İHA’larla saldırı girişiminde bulundu”

Rusya Savunma Bakanlığı, Engels Askeri Havaalanı ve Dyagilevo Askeri Havaalanı’ndaki patlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kiev rejimi, Rus uzun menzilli uçaklarını etkisiz hale getirmek amacıyla İHA’larla saldırı girişiminde bulundu” dedi.

Rusya’nın Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı ve Ryazan kentindeki Dyagilevo Askeri Havaalanı’nda meydana gelen patlamalara ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, “Sabah saatlerinde Kiev rejimi, Rus uzun menzilli uçaklarını etkisiz hale getirmek amacıyla Ryazan bölgesindeki Dyagilevo ve Saratov bölgesindeki Engels’teki askeri havaalanlarına Sovyet yapımı İHA’larla saldırı girişiminde bulundu” dedi.

Rus hava savunma sistemlerinin alçak irtifada uçan Ukrayna İHA’larını engellediği aktarılan açıklamada, İHA enkazlarının havaalanlarına düşmesi ve patlaması sonucu iki uçağın gövdesinde hafif hasar meydana geldiği belirtildi. Saldırıda 3 Rus askerinin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, “Kiev rejiminin Rus uzun menzilli havacılığının muharebe operasyonlarını bir terör eylemiyle bozma girişimlerine rağmen bugün saat 15.00 (Moskova saati) civarında komuta ve kontrol sistemi ve ilgili savunma kompleksi tesisleri, iletişim merkezleri, enerji santralleri ve Ukrayna askeri birlikleri yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vuruldu” denildi.

Düzenlenen saldırıda Ukrayna topraklarındaki 17 hedefin vurulduğu aktarılan açıklamada, “Saldırı, Ukrayna askeri rezervlerinin, yabancı silahların, askeri teçhizatın ve mühimmatın muharebe operasyonları alanlarına demiryolu ile transferini engelledi” denildi.

Rus basını Engels Askeri Havaalanı’ndaki patlamada 2 kişinin yaralandığını ifade etmiş, Dyagilevo Askeri Havaalanı’nda ise bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirtmişti.