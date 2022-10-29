Rusya: "İngilizlerin desteğiyle Karadeniz filosuna saldırılar gerçekleştirildi"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İngiliz donanmasının desteğiyle Ukrayna ordusu tarafından Rusya’nın tahıl koridorunun güvenliğini sağlayan Karadeniz filosuna ait gemilere insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kırım’a bağlı Sivastopol açıklarındaki Karadeniz filosuna sabaha karşı insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu. Konaşenkov, "Bugün saat 04.20’de Kiev rejimi, Sivastopol üssünün iç ve dış açıklarında bulunan Karadeniz Filosu gemilerine terör saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 insansız hava aracı ve 7 otonom deniz insansız hava aracı yer aldı. Karadeniz Filosu gemilerine ait kuvvetlerin aldığı harekat tedbirleri sonucunda tüm hava hedefleri imha edildi" dedi.

"İngiliz uzmanların rehberliğinde gerçekleştirildi"

Hedef alınan gemilerin tahıl koridoru güvenliğini sağladığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Terör saldırısının hedefi olan Karadeniz Filosu gemilerinin, Ukrayna limanlarından tarım ürünleri ihracatına yönelik oluşturulan tahıl koridorunun güvenliğinin sağlanmasında yer alıyordu. Bu terör eyleminin hazırlanması ve Ukrayna’nın 73. Özel Deniz Operasyonları Merkezi’nin askeri personelinin eğitimi, Ukrayna’nın Mykolaiv bölgesine bağlı Ochakiv şehrinde bulunan İngiliz uzmanların rehberliğinde gerçekleştirildi. Mevcut bilgilere göre İngiliz donanmasının bu birliğinin üyeleri, 26 Eylül’de Baltık Denizi’nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarının havaya uçurulmasına yönelik terör saldırısının planlanması, sağlanması ve uygulanmasında da yer aldı" diye konuştu.