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Rusya; havaalanlarının uçuşlara kapatıldığını duyurdu
Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat’tan 2 Mart’a kadar Rusya’nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol havaalanlarının uçuşlara kapatıldığını duyurdu.
Asayiş 24.02.2022, 09:40 24.02.2022, 09:50
Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat’tan 2 Mart’a kadar Rusya’nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol havaalanlarının uçuşlara kapatıldığını duyurdu.