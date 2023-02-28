Rusya hava sahasını kapattı, Pulkovo Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki Pulkovo Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan Pulkovo Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar 12.00’ye kadar askıya alındı. Şehir yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pulkova Havalimanı’nda geçici olarak uçak kabul edilmeyecek ve uçuş gerçekleştirilmeyecek" denildi. Rus basınında yer alan haberlerde ise, St. Petersburg hava sahasının gökyüzünde tanımlanamayan bir cisim tespit edilmesinin ardından kapatıldığı iddia edildi. Rus savaş uçaklarının bölgede inceleme yapmak üzere havalandığı öne sürüldü.

Öte yandan, uçuş takip sitelerinin verilerine göre, St. Petersburg’a gitmek üzere havalanan birçok uçak ise rotasını değiştirmek ya da geri dönmek zorunda kaldı. Uçuş takip sitelerinden yayınlanan son verilerde ise, St. Petersburg’taki uçuşların normale döndüğü görüldü.