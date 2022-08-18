Rusya Harkov’u vurdu: 7 ölü, 17 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 17 sivil yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusu Ukrayna’nın genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, Rus askerlerinin Ukrayna’nın Harkov kentinde 3 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bina tamamen yıkıldı. Ölü ve yaralıların tam sayısını tespit ediyoruz. Sivillere yönelik hiçbir gerekçesi olmayan ve saldırganın güçsüzlüğünü gösteren aşağılık ve alaycı bir saldırı. Affetmeyeceğiz, intikam alacağız" ifadelerini kullandı.