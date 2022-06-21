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Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü

Harkov Valisi Oleh Synegubov, Rus ordusunun Harkov bölgesine düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Asayiş 21.06.2022, 21:35 21.06.2022, 22:12
Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü

Harkov Valisi Oleh Synegubov, Rus ordusunun Harkov bölgesine düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna’nın Harkov bölgesini vurdu. Harkov Valisi Oleh Synegubov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov’a düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Synegubov, 6 sivilin Harkov kenti ve çevresinde, 6 kişinin Harkov’un yaklaşık 40 kilometre güneydoğusundaki Chuhuiv’de, 3 sivilin ise Harkov’un 40 kilometre kuzeybatısındaki Zolochiv’de hayatını kaybettiğini ifade etti.

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