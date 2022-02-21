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Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, "İstihbarat ve Rus askeri birimleri tarafından Ukrayna’dan, Rusya’ya sızmaya çalışan 2 Ukraynalı sabotajcı grup imha edildi" dedi.
Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, "İstihbarat ve Rus askeri birimleri tarafından Ukrayna’dan, Rusya’ya sızmaya çalışan 2 Ukraynalı sabotajcı grup imha edildi" dedi.
Asayiş 21.02.2022, 17:48
Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, "İstihbarat ve Rus askeri birimleri tarafından Ukrayna’dan, Rusya’ya sızmaya çalışan 2 Ukraynalı sabotajcı grup imha edildi" dedi.