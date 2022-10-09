Rusya: "Ekim ayı itibariyle Bryansk, Kursk ve Belgorod Bölgeleri’ne saldırılar arttı"

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ekim ayı itibariyle Ukrayna tarafından Rus topraklarına yapılan saldırılarda sayısal olarak artış kaydedildiğini açıklayarak, "Ekim ayı itibariyle Bryansk, Kursk ve Belgorod Bölgeleri’ne saldırılar arttı" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Kırım Köprüsü’ndeki patlamanın ardından daha da alevlenirken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna tarafından Rus topraklarına yapılan saldırılarda artış görüldüğü belirtti. FSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki bölgelerine roket ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği aktarılarak, "Ekim ayının başından bu yana Ukraynalı oluşumlar tarafından Bryansk, Kursk ve Belgorod Bölgeleri’nin yerleşim alanlarına yapılan saldırılarda sayıca artış kaydedilmiştir. Bu bölgelerdeki 32 yerleşim alanına son bir hafta içinde MLSR, havan topu, roket ve İHA’lar ile 100’den fazla saldırı düzenlenmiştir" denildi.

Ukrayna’nın bu saldırıları sırasında ölü ve yaralıların da bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Ukrayna topraklarından yapılan saldırılarda yerel sakinlerden 1 kişi öldü aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Rus istihbaratı ayrıca, Ukrayna’nın saldırıları sırasında 2 elektrik trafosu, 11 konut, 2 yönetim binası ve 8 sınır kontrol noktasının hasar gördüğünü belirtti.