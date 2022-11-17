Rusya, Dnipro’yu vurdu: 5 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’nın Dnipro kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya ordusu, Ukrayna’ya füze saldırılarını sürdürüyor. Dinyeper Nehri’nin kenarında bulunan Dnipropetrovsk bölgesinin valisi Valentyn Reznichenko, Rusya’nın Dnipro kentini iki noktasını füzeyle hedef aldığını duyurdu. Reznichenko, füzelerden birinin sanayi bölgesine isabet ettiğini ve yangın çıktığını belirtirken, çevredeki binaların hasar gördüğünü aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından füze saldırısının görüntüsünü paylaştı. Yetkililer, ilk bilgilere göre saldırıda 5 kişinin yaralandığını aktardı.