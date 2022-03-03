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E-5 Karayolu Darülaceze mevkiinde hafriyat kamyonu ve bir motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasında bulunan kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Merter istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Rusya, Çernihiv’de yerleşim yerini vurdu
Rusya ordusu, Ukrayna’nın Çernihiv kentinde yerleşim yerini havadan hedef aldı. Saldırı anı yoldan geçen bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Asayiş 03.03.2022, 15:05
Rusya ordusu, Ukrayna’nın Çernihiv kentinde yerleşim yerini havadan hedef aldı. Saldırı anı yoldan geçen bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Rusya, Ukrayna’nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Araç kamerasına yansıyan saldırıda şiddetli patlama sesi duyulurken, etrafı yoğun bir dumanın kapladığı görüldü. Saldırının hedefi olan yerleşim yerinde Acil Durumlar Servisi’nin çalışmalara başladığı öğrenildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.