Rusya Çernihiv’de sivilleri hedef alındı: 5 ölü

Rus ordusunun Ukrayna’nın Çernihiv kentine düzenlediği bombardımanda 5 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, sivil can kayıpları giderek artıyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın Çernihiv kentine düzenlediği bombardımanda 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 3’ünün çocuk olduğu belirtilerek, olay yerine 38 personel ve 16 araç ile gönderildiği ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.