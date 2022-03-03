Rusya Çernihiv’de petrol rafinerisini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini hedef aldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisine göre Rusya ordusu, Ukrayna’nın kuzeydoğusunda yer alan Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini vurdu. Yerel saatle 08.10 sıralarında gerçekleştirilen saldırının ardından rafineride yangın çıktı. Saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin arama çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları ise sürüyor.