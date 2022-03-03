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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM’de Rusya’yı kınayan kararda Rusya’ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?" sorusuna, "Donbass’ta 8 yılda 14 bin insan öldürüldü. Bu aslında Batının fiyaskosudur. Bi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya’nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Çünkü Ukrayna’yı Rus karşıtı bir merkez haline getirdiler. Biz iyi niyetliyiz ama güvenliğimizin tehdit edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Rusya Çernihiv’de petrol rafinerisini vurdu
Rusya, Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini hedef aldı.
Asayiş 03.03.2022, 11:30
Rusya, Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini hedef aldı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisine göre Rusya ordusu, Ukrayna’nın kuzeydoğusunda yer alan Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini vurdu. Yerel saatle 08.10 sıralarında gerçekleştirilen saldırının ardından rafineride yangın çıktı. Saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin arama çalışmaları devam ediyor.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları ise sürüyor.