Rusya Bila Tserkva kentinde yerleşim yerini vurdu

Rus ordusu, Ukrayna’nın Bila Tserkva kentindeki yerleşim yerlerini havadan hedef aldı. Evler harabeye döndü.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 10. gününde devam ediyor. Rus ordusu, Kiev bölgesinde yer alan Bila Tserkva kentinde yerleşim yerini vurdu. Saldırının ardından yapıların yerle bir olduğu görüldü.