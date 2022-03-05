Son Dakika
Doç. Dr. Gökhan Bolat: ”Savaşın sebebi; Ukrayna’nın NATO ile Rusya arasında bir güç mücadelesine dönüşmesidir”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat başlatma kararı kolay değildi" ifadelerini kullanarak Moskova’nın Donbass anlaşmazlığını barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını söyledi. Putin, Batı’dan gelen yaptırımlara yönelik, "Rusya ka
Rusya Bila Tserkva kentinde yerleşim yerini vurdu
Rus ordusu, Ukrayna’nın Bila Tserkva kentindeki yerleşim yerlerini havadan hedef aldı. Evler harabeye döndü.
Asayiş 05.03.2022, 16:31
Rus ordusu, Ukrayna’nın Bila Tserkva kentindeki yerleşim yerlerini havadan hedef aldı. Evler harabeye döndü.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 10. gününde devam ediyor. Rus ordusu, Kiev bölgesinde yer alan Bila Tserkva kentinde yerleşim yerini vurdu. Saldırının ardından yapıların yerle bir olduğu görüldü.