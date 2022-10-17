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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yeysk kentinde düşen savaş uçağı nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yeysk kentinde düşen savaş uçağı nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Asayiş 17.10.2022, 20:15
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yeysk kentinde düşen savaş uçağı nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.