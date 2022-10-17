banner596

banner547

Son Dakika

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yeysk kentinde düşen savaş uçağı nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yeysk kentinde düşen savaş uçağı nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Asayiş 17.10.2022, 20:15
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yeysk kentinde düşen savaş uçağı nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yeysk kentinde düşen savaş uçağı nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yorumlar (0)