Rusya, 70 füzeyle Ukrayna’yı hedef aldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından Ukrayna topraklarına 70 füze fırlatıldığını açıkladı. Khmelnytskyi Nükleer Santrali ile Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nin ise ulusal elektrik şebekesi ile bağlantılarının kesildiği bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik düzenlediği füze saldırılarının ardından birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından Ukrayna topraklarına 70 füze fırlatıldığını ve 51’inin engellendiğini belirtti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kiev’i 30’dan fazla füze ile hedef aldığını belirterek, “Orduya göre, 31 füze Kiev’e fırlatıldı. 21 füze düşürüldü” ifadelerini kullandı. Klitschko, “Şu anda şehrin bir kısmında elektrik ve su yok. Bu gece hem elektriği hem de suyu geri getirmek için her şeyi yapıyoruz” dedi.

Vyshgorod’da bir konut binası vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde yer alan Vyshgorod’da bir konut binasının vurulduğunu doğrulayarak, "Birkaç bölgedeki kritik altyapı tesislerinin vurulduğuna dair teyit aldık. Kiev bölgesi Vyshgorod’da bir konut binası vuruldu. İnsanların elektriğe erişebilmesini ve uzmanlarımızın enerji altyapısını onarabilmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" dedi. Vyshgorod Belediye Başkan Yardımcısı Vitaly Saprykin yaptığı açıklamada, “Hava saldırısında Vyshgorod’da 5 konut binası hasar gördü. İnsanlar yaralandı. 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 500 kişi evsiz kaldı. Hükümetimiz insanlara barınak sağlıyor. Şehirde elektrik, su ve doğal gaz yok” dedi. Saldırıların hedefi olan yerleşim bölgesinde yaşayan bir kadın ise yaptığı açıklamada, “Elektrikler kesildi, banyoya koştum, çöktüm bir anda fayanslar döküldü. Biz alıştık. Öncesinde de patlamalar oldu. Bizi daha sıcak bir yere götürüyorlar” dedi.

“Tüm bölgelerde acil durum kesintileri yaşanıyor”

Ukrayna elektrik dağıtım şirketi Ukrenergo tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın füze saldırılarının Ukrayna’nın her bölgesinde elektrik kesintilerine neden olduğu belirtilerek, “Tüm bölgelerde acil durum kesintileri yaşanıyor. Bu, elektrik şebekelerini ve güç sistemini korumak için gerekli bir adım. Onarım ekipleri, Devlet Acil Servis birimleriyle birlikte, hava alarmının sona ermesinin hemen ardından hasarı onarmaya başlayacak. Ancak bazı bölgelerde don ve yağmur nedeniyle füzelerin zarar verdiği tesislerde acil onarım çalışmaları daha uzun sürebilir” ifadeleri kullanıldı.

İki nükleer santralin elektrik şebekesi ile bağlantısı kesildi

Rusya’nın düzenlediği füze saldırıları nedeniyle Khmelnytskyi Nükleer Santrali ile Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nin ulusal elektrik şebekesi ile bağlantılarının kesildiği bildirildi. Ukrayna Yüksek Şurası Üyesi Oleksiy Honcharenko, Ukrayna’nın güneybatısındaki en büyük ikinci nükleer santral olan Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nin güç ünitelerinde "acil durum kapatması" yapıldığının aktardı.

Khmelnytskyi Nükleer Santrali’ne yakın olan Netishyn şehrinin Belediye Başkanı, santralin güç ünitelerinin durdurulduğunu" ve şehirde elektrik, su veya ısıtma olmadığını aktardı. Enerji tesisleri ve sivil konutların hedef alındığı saldırılarda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.