Rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis cezası alan eski daire başkanına ’yalan mal beyanı’ davası

Samsun’da ’rüşvet aldığı’ iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski daire başkanı hakkında bu kez de ’yalan mal beyanında bulunduğu’ gerekçesiyle dava açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in 28 Eylül 2020 tarihinde Samsun Cumhuriyet Savcılığına yaptığı ihbar sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu iddiaya göre, dönemin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K.’nin çay paketleri içinde müteahhit Y.T.’den rüşvet aldığı, ailesi ile Rize İkizdere’deki bir termal otelde konakladığı ve 5 bin 977 lira faturayı da müteahhit Y.T.’ye ait şirketin ödediği tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip sonucu Bahattin K.’nin aracında çay paketi altına gizlenmiş zarf içinde 30 bin lira para ele geçirdi. Bahattin K.’nin telefonla görüştüğü Y.T.’den çok daha fazla para istediği belirlendi. Polis, rüşvet olayının paraların farklı tarihlerde çay paketi içine gizlenerek Y.T. tarafından Bahattin K.’nin aracına bırakılıp rüşvet alışverişinin bu şekilde devam ettiğini, şahısların suçtan kurtulmak için böyle yola başvurduklarını ortaya çıkardı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyona sonucu Bahattin K. ‘rüşvet almak’ suçundan, müteahhit Y.T. ise ‘rüşvet vermek’ suçundan 22 Aralık 2020 tarihinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Müteahhit Y.T.’nin avukatı Ata Giritli, Samsun Cumhuriyet Savcılığı’na müvekkilinin yeniden ifadesinin alınması için başvuruda bulundu. Savcının talimatıyla 14 Ocak 2021 günü tutuklu bulunduğu Samsun Kapalı Cezaevi’nden Samsun Adliyesi’ne getirilen müteahhit Y.T., savcıya ifade verdikten sonra tahliye talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Y.T.’nin tahliyesine karar verdi.

Cezaevinde tutuklu bulunan Bahattin K. ile tutuksuz olan müteahhit Y.T. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Savcı, Bahattin K. ile Y.T.’nin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 252/ 1-2 maddesi gereği 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Söz konusu davanın 20 Ekim 2021 tarihindeki ikinci ve son duruşması Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü ve mahkeme Bahattin K.’yi "rüşvet almak", Y.T.’yi ise "rüşvet vermek" suçundan 4 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı. Bahattin K.’nin tahliyesine karar verdi.

Yalan mal beyanı davası

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bahattin K.’nin ’yalan mal beyanında bulunduğu, bazı mallarını sakladığı’ gerekçesiyle hakkında dava açıldı. Bahattin K.’nin Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlandı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme, Bahattin K.’nin mal varlığıyla ilgili "kazandığı parayla mevcut servetinin elde edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi için 3 kişilik bilirkişi ekibinin tespit yapmasına" karar verdi. Bahattin K. söz konusu mal varlığını kazandığı parayla aldığını savundu. Duruşma 1 Haziran’a ertelendi.