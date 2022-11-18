Rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Eski Kıyıköy Belediye Başkanı tahliye oldu

Kırklareli’nde rüşvet ve usulsüzlük iddiaları üzerine görevden alınan ve tutuklanan eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tahliye oldu.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesinde rüşvet ve usulsüzlük iddiaları üzerine aralarında eski belediye başkanı Ender Sevinç’inde bulunduğu 12 kişinin yargılamasında sürüyor.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesin gerçekleşen duruşmaya tutuklu sanık Sevinç ile tutuksuz sanıklar İl Genel Meclisi Üyesi ve CHP İl Başkan Yardımcısı Cem T. ve esnaf Tolga Ö. ve M.A katıldı.

Sanık ve avukatların savunmalarıyla başlayan duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanık Sevinç’in tutukluluk halinin, Cem T. ve Tolga Ö’nün adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti.

Sanık Sevinç savunmasında rüşvet almadığını vurgulayarak tahliyesini talep etti. Sevinç, “Bunların hepsi yalan ithamlardır. Yasal olarak yapmam gereken görevimi yaptım ve kimseden rüşvet talep etmedim. Rüşvet almadım da. Beldede kim hakkında işlem yaptırdıysam, kim hakkında şikayetçi olduysam şimdi onlar gelip benim hakkımda yalan ithamlarla şikayetçi oluyorlar. Suçsuzum ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Sevinç’in adli kontrol şartıyla tahliyesine, Cem T. ve Tolga Ö’nün adli kontrol hükümlerinin devamını karar verdi.