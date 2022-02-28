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Rus zırhlı aracına molotof atan Ukraynalı kendini yaktı
Ukrayna’da Rus askeri aracına molotof atan Ukraynalı kadın yanlışlıkla kendini yaktı.
Asayiş 28.02.2022, 22:13
Ukrayna’da Rus askeri aracına molotof atan Ukraynalı kadın yanlışlıkla kendini yaktı.
Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 5’inci gününde devam ederken, Ukrayna halkı Rus ordusuna direnmeyi sürdürüyor. Rus ordusuna yönelik direnişte en çok tercih edilen molotof kokteyli az daha bir Ukraynalı direnişçiyi canından ediyordu. Rus askeri konvoyuna seyir halindeki araçtan molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen bir kadın, yanlışlıkla kendini yaktı. Başarısız saldırı anı ise araçta bulunan diğer kişi tarafından anbean kayıt altına alındı.