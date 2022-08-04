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Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu

Ordu’nun Ünye ilçesinde sahile, Rus yapımı olduğu düşünülen deniz altı mayın tetikleyicisi vurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler inceleme başlattı.

Asayiş 04.08.2022, 19:47
Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu

Ordu’nun Ünye ilçesinde sahile, Rus yapımı olduğu düşünülen deniz altı mayın tetikleyicisi vurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler inceleme başlattı.

Olay, Gölevi Mahallesi’nde bulunan Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin arka kısmındaki kumsal alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde farklı bir cisim gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, cismin Rus yapımı deniz altı mayın tetikleyicisi olduğunu belirledi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılacak incelemelerin ardından mayın tetikleyicisinin imha edilmesi bekleniyor.

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