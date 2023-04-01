Rus uyruklu eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de kıskançlıktan dolayı aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rus uyruklu eşi Elena Samsanova’yı defalarca bıçaklayarak öldüren Atila Sarıhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Uluönder Mahallesi Ümran Sokak’ta meydana gelen olayda, Atila Sarıhan (50) ile Rus uyruklu eşi Elena Samsanova (55) arasında iddiaya göre kıskançlıktan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Atila Sarıhan, eşi Elena Samsanova’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Rus uyruklu 55 yaşındaki Elena Samsanova, aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. 2021 yılında evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren zanlı Atila Sarıhan ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, nöbetçi hakim tarafından tutuklandı. Tutuklanan ve hastaneye sevk edilen katil zanlısının yakınları, adliye çıkışında gazetecilerin önüne geçerek görüntü almasına engel olmaya çalıştı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Atila Sarıhan, cezaevine gönderildi.

Eski eşi ile görüntülü konuştuğu için tartışma çıktı

Rus uyruklu Elena Samsanova’nın, sosyal medyadan Rusya’da yaşayan eski eşi ile görüntülü konuştuğu ve Atila Sarıhan tarafından fark edildiği öğrenildi. Katil zanlısı Sarıhan’ın savcılıkta verdiği ifadede, eşini eski eşi ile görüntülü konuşurken yakaladığını ve kıskançlık yüzünden cinayet işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.