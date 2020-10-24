Rus turist, otostop çekerek bindiği otomobil kaza yapınca öldü
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KIZ ARKADAŞIYLA OTOSTOP ÇEKEREK KENT MERKEZİNE GİTMEK İSTEYEN RUS UYRUKLU ERKEK TURİST, BİNDİĞİ OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.
Antalya’nın Alanya ilçesinde kız arkadaşıyla otostop çekerek kent merkezine gitmek isteyen Rus uyruklu erkek turist, bindiği otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, 17.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Rus vatandaşı Denis Kuzmin (34) ve kız arkadaşı Valeriya Komekova (22) ilçe merkezine gitmek için yol kenarında otostop çekti. Otostop çekildiğini gören Ümit D. (29) idaresindeki 01 AVR 93 plakalı otomobili durdurarak çifti aracına aldı. Hareket ettikten dakikalar sonra Ümit D. direksiyon yitirmesi sonucu otomobil refüje girdi. Araç refüjdeki ağaca çarparak dururken, kazada Kuzmin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kuzmin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ve Komekova ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Rus erkek turistin cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Ümit D. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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