Rus turist denizde boğuldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde serinlemek için denize giren Rus turist boğularak yaşamını yitirdi.

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte tatile gelen 24 yaşındaki Rus uyruklu Aidar Akupo, Kızılin sahilinde dalgalara rağmen denize girdi. Yaklaşık 20 dakika denizde kalan Akupo, bir süre sonra gözden kayboldu. Sahilde bekleyen diğer arkadaşları panik halinde bağırınca, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis gelinceye kadar teknesiyle denize açılan balıkçı Fevzi Oğuz, denizde Rus turistin cansız bedenine rastladı. Tek başına cesedi tekneye çıkaramayan balıkçıya, çevrede bulunan belediye personeli Durmuş Ali Barışkan yardım etti. Limana getirilen Akupo’nun cansız bedenini muayene eden sağlık ekipleri öldüğünü arkadaşlarına söyledi. Akupo ile birlikte tatile gelen arkadaşları ölüm haberiyle birlikte yıkıldı.

Akupo’nun cesedi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.