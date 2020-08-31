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Rus turist cinsel saldırıdan tutuklandı
KADIN GARSONA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN RUS TURİST, TUTUKLANDI.
Asayiş 31.08.2020, 17:23
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Muğla’nın Milas ilçesindeki bir turizm tesisinde kadın garsona cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu M.S. tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir otelde tatil yapan Rus uyruklu M.S., aynı otelde garson olarak görev yapan A.Y.’ye 2 gün boyunca sözlü tacizde bulunarak, para karşılığında birlikte olma teklifinde bulundu. A.Y.’nin teklifi reddetmesi üzerine otelin karşılama merkezinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Rus turist, garson A.Y.’nin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilen M.S., “cinsel saldırı” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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