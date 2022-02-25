Rus tankı sivil aracı ezdi, sürücü ezilen araçta mahsur kaldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya ordusuna ait tankın sivil aracı ezmesi sonucu, araçta mahsur kalan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 2’inci gününde başkent Kiev’de çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor. Kiev’in Obolon semtinde amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir Rus tankın sağ şeritte giden bir aracın üstünden geçtiği görüldü. Olay sonrası ezilen araçta mahsur kalan yaralı sürücüye yardıma gelen çevre sakinleri sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Sürücünün daha sonra araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.