Rus Su-25 savaş uçağı, Ukrayna’nın askeri depolarını imha etti

Rusya’ya ait Su-25 savaş uçağı, Ukrayna ordusuna ait askeri depoları vurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Su-25 tipi savaş uçağının Ukrayna kuvvetlerine ait askeri depoları imha ettiği bildirildi.