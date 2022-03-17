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Rus Su-25 savaş uçağı, Ukrayna’nın askeri depolarını imha etti
Rusya’ya ait Su-25 savaş uçağı, Ukrayna ordusuna ait askeri depoları vurdu.
Asayiş 17.03.2022, 14:32
Rusya’ya ait Su-25 savaş uçağı, Ukrayna ordusuna ait askeri depoları vurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Su-25 tipi savaş uçağının Ukrayna kuvvetlerine ait askeri depoları imha ettiği bildirildi.