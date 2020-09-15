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Rus savaş uçaklarından İdlib’e ağır hava saldırısı

SURİYE'DE ESAD REJİMİNE DESTEKLEYEN RUS HAVA UÇAKLARI, İDLİB'İN ŞEYH BAHR BÖLGESİNE AĞIR HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ.

Asayiş 15.09.2020, 11:55
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Rus savaş uçaklarından İdlib’e ağır hava saldırısı

Suriye’de Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçakları, İdlib’in Şeyh Bahr bölgesine ağır hava saldırısı düzenledi.

Rus savaş uçakları, İdlib’in Şeyh Bahr bölgesine ağır hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, Rus uçaklarının Şeyh Bahr bölgesine en az 7 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmazken, saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde mülteci kamplarının bulunduğu ifade edildi.

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