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Rus savaş uçakları İdlib’e havadan saldırdı

SURİYE'DE ESAD REJİMİNE DESTEK VEREN RUSA SAVAŞ UÇAKLARI, İDLİB’İN BATISINDAKİ BÖLGELERE HAVADAN SALDIRDI.

Asayiş 09.09.2020, 17:21
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Rus savaş uçakları İdlib’e havadan saldırdı

Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib’in batısındaki bölgelere havadan saldırdı.

Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib’in batısında bulunan bölgelerinde hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar nedeniyle bölgeden dumanlar yükseldi. Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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