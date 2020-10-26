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Rus savaş uçakları İdlib’de muhaliflerin kampını vurdu: 75 ölü
SURİYE'DE ESAD REJİMİNE DESTEK VEREN RUS SAVAŞ UÇAKLARININ, İDLİB'İN KUZEYBATISINDAKİ DUVAİLAH BÖLGESİNE MUHALİFLERİN EĞİTİM KAMPINA DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA 75 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRTİLDİ.
Asayiş 26.10.2020, 12:53
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Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının, İdlib’in kuzeybatısındaki Duvailah bölgesine muhaliflerin eğitim kampına düzenlediği hava saldırısında 75 kişinin öldüğü belirtildi.
Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib’in kuzeybatısındaki Duvailah bölgesine Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı muhaliflerin eğitim kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 75 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklar saldırıda öldürülenlerin görüntüsünü paylaştı.
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