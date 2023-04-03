Rus savaş muhabirinin öldüğü patlamayla ilgili bir kişi gözaltında

Rusya’da savaş muhabiri Vladlen Tatarskiy’in ölümüne yol açan kafedeki patlamayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde dün bir kafede meydana gelen patlamada Vladimir Putin yanlısı savaş muhabiri ve askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, saldırının şüphelisi Darya Trepova adlı şahsın yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi. Trepova’nın St. Petersburg’daki evine polisler tarafından baskın düzenlediği, annesi ve kız kardeşinin de sorguyla çekildiği ifade edildi.

St. Petersburg’daki kafede bir kişi, gerçek ismi Maxim Fomin olan Vladlen Tatarskiy’e içine bomba yerleştirilmiş bir heykel hediye etmiş ve patlama meydana gelmişti. Tatarskiy olay yerinde hayatını kaybederken, 30’dan fazla kişi de yaralanmıştı. Tatarskiy’ye heykeli veren kişinin Darya Trepova olmasından şüpheleniliyor.