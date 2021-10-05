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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus donanmasına bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı.

Asayiş 05.10.2021, 10:14
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus donanmasına bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazına saat 08.00 sıralarında giriş yapan Rus Donanmasına ait 158 borda numaralı savaş gemisi saat 08.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne ulaştı. Sahil Güvenlik Botlarının eşlik ettiği Ceasar Kunikov isimli Rus savaş gemisi daha sonra Karadeniz’e doğru açıldı.

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