Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Battal’ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil”
Rus savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı ‘Dmitry Rogachev’ isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Asayiş 15.02.2022, 16:08
Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı ‘Dmitry Rogachev’ isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi’nden saat 14.40’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’, 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını geçen savaş gemisi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Karadeniz’e doğru ilerleyen savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti. Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi ve bir denizaltı da Karadeniz’e doğru yol almıştı.