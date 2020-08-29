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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
RUS DONANMASINA AİT 'PM-138' BORDA NUMARALI RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEREK, AKDENİZ’E GİTMEK İÇİN YOL ALDI.
Asayiş 29.08.2020, 10:35
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Rus Donanmasına ait ’PM-138’ borda numaralı Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e gitmek için yol aldı.
Rus Donanması’nın Karadeniz Filosuna bağlı ’PM-138’ borda numaralı savaş gemisi, Marmara Denizi’nden saat 8.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Nara Burnu’nu dönerek ilerleyen savaş gemisi 09.45 sıralarında Kilitbahir Köyü’nde bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısının önüne geldi. Daha sonra Kilitbahir Kalesi’ni de geçerek ilerleyen Rus savaş gemisi, Akdeniz’e inmek için Ege Denizi’ne doğru ilerledi.
Rus Donanmasına ait ’PM-138’ borda numaralı Rus savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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