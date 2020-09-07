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Rus savaş gemisi ‘Andreevsky’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
RUS DONANMASI’NA AİT PM-56 BORDA NUMARALI ‘ANDREEVSKY’ ADLI SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEREK, MARMARA DENİZİ’NE DOĞRU YOL ALDI.
Asayiş 07.09.2020, 12:55
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Rus Donanması’na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanması’na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky’ adlı savaş gemisi saat 12.30 sıralarında Kilitbahir köyünde bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önlerinde oldu. Daha sonra Nara Burnu açıklarına gelen savaş gemisi Marmara Denizi’ne doğru ilerledi.
Rus Donanması’na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky’ adlı savaş gemisine Çanakkale Boğazı’nı geçişine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
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