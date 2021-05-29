banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Rus savaş gemisi ’Alexander Otrakovsky’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait 031 borda numaralı ’Alexander Otrakovsky’ isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Asayiş 29.05.2021, 16:38
Rus savaş gemisi ’Alexander Otrakovsky’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait 031 borda numaralı ’Alexander Otrakovsky’ isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden saat 15.00’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait 031 borda numaralı ’Alexander Otrakovsky’ savaş gemisi, saat 14.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolü önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu’nu da döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisinin Çanakkale Boğazı’nı geçişine iki Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu