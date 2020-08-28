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Rus savaş gemisi ‘Admiral Zakharin’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
RUS DONANMASINA AİT 908 BORDO NUMARALI ADMİRAL ZAKHARİN SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ.
Asayiş 28.08.2020, 13:09 28.08.2020, 13:29
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Rus donanmasına ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasına ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin savaş gemisi, saat 11.30 sıralarında Çanakkale’ye ulaştı. 36 millik Çanakkale Boğazı’nda ilerleyen Admiral Zakharin 12.30 sıralarında Kilitbahir köyünde bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısının önlerine geldi. 12.40 sıralarında Nara Burnu’ndan Marmara Denizi’ne doğru yol alan savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.
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