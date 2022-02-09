Son Dakika
EGM: “Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların öldürülmesiyle ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştır”
Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti
Rus donanmasına ait 17 Borda numaralı ‘Pyotr Morgunov’, 12 borda numaralı ‘Olenegorskiy Gorniak’ ve 16 borda numaralı ‘Georgiy Pobedonosets’ isimli çıkarma gemileri, peş peşe İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.
Asayiş 09.02.2022, 22:08
Rus donanmasına ait 17 Borda numaralı ‘Pyotr Morgunov’, 12 borda numaralı ‘Olenegorskiy Gorniak’ ve 16 borda numaralı ‘Georgiy Pobedonosets’ isimli çıkarma gemileri, peş peşe İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.
Marmara Denizi yönünden saat 21.00’de boğaza girişi yapan Rus donanmasına ait 17 Borda numaralı ‘Pyotr Morgunov’, 12 borda numaralı ‘Olenegorskiy Gorniak’ ve 16 borda numaralı ‘Georgiy Pobedonosets’ isimli çıkarma gemileri saat 21.15 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı. Rus savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları refakat etti.
(OFY- MB-