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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Karada ve havada NATO’nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz. 30’dan fazla yerde faaliyet gösteren 100’den fazla jetimiz var. Her müttefiki korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin’in saldırganlığı sürdürme kararı, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda ağır bedeller ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya’yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna’dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.
Rus protestocu Ukraynalıların önünde diz çöküp özür diledi
Rusya’da bir eylemci, Ukraynalıların önünde diz çöküp onlardan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptıkları için özür diledi.
Asayiş 25.02.2022, 20:19
Rusya’da bir eylemci, Ukraynalıların önünde diz çöküp onlardan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptıkları için özür diledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus halkına seslenmiş ve meydanlara inerek savaşı protesto etmelerini istemişti. Bunun üzerine Rusya’nın farklı şehirlerinde savaş ve hükümet karşıtı eylemler başladı. Ukrayna ve Rusya vatandaşları tarafından organize edilen gösterilerde bir Rus protestocu, Rusya bayrağıyla Ukraynalıların önünde diz çökerek özür diledi. Putin’e hakaret ederek diz çöken eylemci, "Putin’in yaptıkları için sizin önünüzde diz çöküp özür dilemek istiyorum. Biz onu istemiyoruz, o bizim başkanımız değil. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.