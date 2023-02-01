Rus petrol şirketi Transneft: "Drujba petrol boru hattına saldırı yapıldı"

Rus petrol şirketi Transneft Sözcüsü Igor Demin, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya petrol sevkiyatı yapılan Drujba petrol boru hattına saldırı yapıldığını açıkladı.

Avrupa’ya petrol taşıyan Drujba petrol boru hattına yönelik saldırı yapıldığı bildirdi. Rus petrol şirketi Transneft Sözcüsü Igor Demin yaptığı açıklamada, Rusya’nın Bryansk bölgesindeki Novozybkov şehrinden geçen Drujba petrol boru hattına, Ukrayna tarafından saldırı yapılığını bildirdi. Gerçekleşen saldırıda petrol boru hattının pompalama istasyonuna bir topçu mermisinin isabet ettiğini aktaran Demin, "İstasyon noktasına isabet eden mermi nedeniyle bir can kaybı yaşanmadı. Oluşan hasar onarım ekibi tarafından gideriliyor. Drujba petrol boru hattı normal bir şekilde çalışıyor" dedi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Bryansk bölgesinde Ukrayna tarafından ateşlenen bir topçu mermisinin boş bir araziye düştüğü aktarıldı. Rusya’nın Samara bölgesinde başlayan Drujba petrol boru hattı, Rusya’nın Bryansk bölgesinde iki bölüme ayrılıyor. Petrol boru hattının kuzey bölümünden Belarus, Polonya ve Almanya’ya sevkiyat yapılırken, güney bölümünden ise Ukrayna, Macaristan, Çekya ve Slovakya’ya sevkiyat gerçekleşiyor.