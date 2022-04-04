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Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu görüntülendi
Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu yoldan geçenler tarafından görüntülendi.
Asayiş 04.04.2022, 18:27
Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu yoldan geçenler tarafından görüntülendi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 40’ıncı gününde devam ederken, Ukrayna ordusu başkent Kiev ile Jitomir arasındaki karayolunu Rus ordusundan temizledi. Karayolunu kullanan siviller imha edilen Rus askeri konvoyunu görüntüledi.