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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağırılan müzakereci polis, bıçaklı şahsı ikna etmeye çalışıyor.
Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5 Ukraynalının öldürüldüğü belirtildi.
Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5 Ukraynalının öldürüldüğü belirtildi.
Asayiş 21.02.2022, 16:01
Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5 Ukraynalının öldürüldüğü belirtildi.