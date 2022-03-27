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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.
Rus ordusu Lutsk’ta petrol deposunu vurdu
Ukrayna’nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrindeki petrol deposu Rusya tarafından vuruldu.
Asayiş 27.03.2022, 23:18
Ukrayna’nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrindeki petrol deposu Rusya tarafından vuruldu.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 32’nci gününde devam ederken, Rus ordusu Ukrayna’nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrini hedef aldı. Patlamaları doğrulayan Volinskaya Valisi Yuriy Pogulyayko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizde patlamalar meydana geldi. Roketler petrol deposunu hedef aldı. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor. Sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.