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Rus ordusu Kiev’e saldırdı: 1 yaralı

Ukrayna başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rus ordusunun bu sabah Kiev’e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde birden fazla patlamanın meydana geldiğini belirterek, olayda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Asayiş 05.06.2022, 10:38
Rus ordusu Kiev’e saldırdı: 1 yaralı

Ukrayna başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rus ordusunun bu sabah Kiev’e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde birden fazla patlamanın meydana geldiğini belirterek, olayda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sabah saatlerinde birden fazla patlamanın meydana geldiği açıklandı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, “Başkentin Darnitsky ve Dniprovskyi bölgelerinde bu sabah füze saldırıları düzenlendi. Şehirde meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmazken, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı” dedi.

Kiev’in merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Brovary kasabasının yetkilileri ise Kiev’e düzenlenen saldırılardaki dumandan siyah karbon kokusu geldiğine dair raporlar olduğu nedeniyle bölge sakinlerini evlerinde kalmaya çağırdı.

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