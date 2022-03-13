Rus ordusu Harkov’u vurmaya devam ediyor

Ukrayna’nın stratejik öneme sahip kentlerinden biri olan Harkov, yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta bu yana Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna’nın stratejik öneme sahip kentlerinden biri olan Harkov, yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu. Rus ordusunu vurduğu hedefler ve ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.