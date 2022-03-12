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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı.
Rus ordusu Harkov’da bir köyü hedef aldı
Rus askerleri, Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki Yatskovka köyünü vurdu. Saldırının yol açtığı yıkım görüntülendi.
Asayiş 12.03.2022, 09:43
Rus askerleri, Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki Yatskovka köyünü vurdu. Saldırının yol açtığı yıkım görüntülendi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 17. güne girildi. Rus ordusu bu kez Harkov’a bağlı Yatskovka köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda evler ve araçlar zarar gördü. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.