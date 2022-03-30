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Bağcılar dehşet: Sokak ortasında bir kişiyi öldüren şahıs, evinde eşini öldürdükten sonra intihar etti
Rus ordusu gece saldırılarında Ukrayna’nın Bucha, Gostomel, Irpin, Brispol, Kiev, Harkov ve Makiivka kentlerine saldırılar gerçekleştirdi.
Rus ordusu gece saldırılarında Ukrayna’nın Bucha, Gostomel, Irpin, Brispol, Kiev, Harkov ve Makiivka kentlerine saldırılar gerçekleştirdi.
Rus ordusu gece saldırılarında Ukrayna’nın Bucha, Gostomel, Irpin, Brispol, Kiev, Harkov ve Makiivka kentlerine saldırılar gerçekleştirdi.
Asayiş 30.03.2022, 01:14
Rus ordusu gece saldırılarında Ukrayna’nın Bucha, Gostomel, Irpin, Brispol, Kiev, Harkov ve Makiivka kentlerine saldırılar gerçekleştirdi.