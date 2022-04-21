Rus kuşatması altındaki Mariupol’den tahliyeler zorlu koşullar altında sürüyor

Rus ordusu kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinden Zaparoji’ye yapılan tahliyeler zorlu koşullar altında devam ediyor.

Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinden tahliyeler aralıklarla devam ediyor. Siviller otobüslerle Mariupol’den Zaparoji’ye tahliye edilirken, tahliye otobüsleri çamura saplanması nedeniyle askeri araçlar tarafından halat yardımıyla çekildi. Tahliye görüntülerini yayınlayan Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Mariupol tahliyesi işte böyle gerçekleşti artık güvendeler. Zaparoji kentine Mariupol halkından 79 kişi getirildi. Kamenskoye köyünde 3 tahliye aracı çamura saplandı. Kurtarma ekipleri sayesinde araçlar kurtarıldı, insanlar Zaparoji’ye tahliye noktasına getirildi ve artık güvendeler" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Mariupol’de kontrolü ele geçirdiğini açıklamıştı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’nın Mariupol kentinde kontrolün Rus güçlerine geçtiği raporunu vermiş ve Putin’in Azovstal çelik fabrikasına gerçekleştirilmesi planlanan operasyona ise onay vermediğini açıklamıştı. ABD, Rusya’nın Mariupol’de kontrolü ele geçirdiğine dair kanıt olmadığını belirtmişti.

"Mariupol’ün düştüğüne dair kanıt yok"

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Putin’in Ukrayna’nın Mariupol kentini kontrol edip etmediğinin "şüpheli" olduğunu belirtmiş, “Mariupol’ün düştüğüne dair kanıt yok" demişti.