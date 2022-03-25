Son Dakika
Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenler’de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve adliyeye sevk edilen görevli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Rus Korgeneral Ukrayna’da öldürüldü
Ukrayna ordusu, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’in Herson’daki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.
Asayiş 25.03.2022, 20:00
Ukrayna ordusu, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’in Herson’daki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 30. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Herson kentinin Chornobayivka bölgesindeki çatışmalarda, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’in öldürüldüğü açıklandı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna ordusu 6 Rus general ve Karadeniz Donanması komutan yardımcısının çatışmalarda öldürüldüğünü açıklamıştı.